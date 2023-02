Anticipo Serie A: la Cremonese soccombe in casa al Lecce (0-2). Baschirotto e Strefezza

(PRIMAPRESS) - CREMONA - Anticipo Serie A. La Cremonese soccombe al Lecce in casa propria incassando due gol. Il match è finito 0-2 ma con primo tempo che prometteva solo uno scontro senza reti. Le due squadre non sembrano propense a correre rischi. La ripresa si apre con buone premesse. Discesa di Vasquez che mette verso la porta, Dessers non arriva e la palla va fuori di pochissimo.Dall'altra parte Colombo di testa sbaglia da buona posizione. Fa centro invece Baschirotto (58') che svetta sul cross di Hjulmand. La Cremonese è tutta nel destro alto di Sernicola. Mette il sigillo Strefezza (69') con un sinistro delizioso al termine di una discesa solitaria. - (PRIMAPRESS)