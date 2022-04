Anticipo Serie A: l’Inter vola in testa alla classifica dopo aver battuto la Roma (3-1)

(PRIMAPRESS) - MILANO - Nell'anticipo di Serie A, l'Inter batte la Roma 3-1. Ì nero azzurri vanno in testa con un punto di vantaggio sul Milan. Calhanoglu impegna Rui Patricio dai 25m Mancini manca di un soffio il bersaglio di testa su corner. Ritmi non elevatis- simi, nerazzurri bravi nelle accelera- zioni improvvise.Al 30' Calhanoglu ser- ve la corsa di Dumfries che batte Rui Patricio. Al 40' Brozovic entra in area dal lato sinistro e libera il destro del raddoppio.Dumfries di testa a lato, la gara si chiude a inizio ripresa: in- cornata di Lautaro (52') su angolo. Il gol di Mkhitaryan (85') arriva tardi. - (PRIMAPRESS)