Anticipo Serie A. L’Inter vince sul campo della Fiorentina per 2-0 con i gol di Barella e Perisic

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - L'Inter in esterna vince 2-0 con la Fiorentina e vola al 1° posto. Partita subito viva. Al 6' miracolo di Dragowski su una girata ravvicinata di Barella. Risponde Eysseric, tiro a lato (13'). Inter in vantaggio con un gran destro a giro di Barella al 31'. Viola vicini al pari al 37':botta ravvicinata di Bonaventura che centra la traversa, palla a Biraghi,ma Handanovic c'è.Nella ripresa raddoppio nerazzurro al 52':fuga dell'imprendibile Hakimi che serve un pallone d'oro per il tap in di Perisic. Viola al tappeto, - (PRIMAPRESS)