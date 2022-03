Anticipo Serie A: l’Inter travolge la Salernitana (5-0) al Meazza. Grande prestazione di Barella

(PRIMAPRESS) - MILANO - Nell'anticipo di Serie A, l'Inter fa poker con la Salernitana (5-0) allo stadio Meazza e torna in testa alla classifica. Dopo una grande occasione per Verdi, l'Inter reagisce trascinata da Lautaro Martinez che prima colpisce la traversa (19'), poi al 23' sblocca il match con un rasoterra di destro su assist di Ba- rella.L'argentino è scatenato e al 40', ancora su passaggio di Barella, raddoppia. Nella ripresa Lautaro, che non segnava da dicembre, fa tris al 56'. Poi sale in cattedra Dzeko che firma una doppietta (64' e 69') per il definitivo 5-0. - (PRIMAPRESS)