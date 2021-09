Anticipo Serie A: il Torino vince sul campo del Sassuolo con un goal di Pjaca all’83º

(PRIMAPRESS) - MODENA - Il Torino di Juric passa in casa del Sassuolo (1-0) nell'anticipo della quarta giornata. Primo squillo Toro,tiro a lato di Pobega.Risposta neroverde con Frattesi, palo (7'). Dominio granata,pericolosi con Sanabria e Brekalo (altro palo al 27'). Poi miracolo di Consigli su Bremer,doppia occasione per Sanabria e altro 'legno' di Praet (44'). Nella ripresa non cambia il copione,il Torino crea tanto e,dopo il gol divorato da Lukic,ci pensa il neoentrato Pjaca a sbloccare il match con un preciso rasoterra (83'). - (PRIMAPRESS)