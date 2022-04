Anticipo Serie A: il Milan batte il Genoa 2-0 e torna in testa a due punti dall’Inter

(PRIMAPRESS) - MILANO - Nell'anticipi di Serie A, il Milan batte il Genoa 2-0 e riprende la sua marcia dopo due pareggi di fila. Al Meazza batte 2-0 il Genoa e torna in testa alla classifica con 2 punti sull'Inter. I rossoneri partono forte all'11' sono già in vantaggio: dalla destra perfetto cross di Kalulu sul secondo palo per il 'piattone' vincente di Leao. Il Genoa prova a regire,Milan in controllo,anche se Galdames a fine 1° tempo sfiora il pari.Nella ripresa ritmi bassi,tentati- vi di Saelemaekers,Giroud e Leao prima del 2-0 di Messias che, al secondo ten- tativo, riesce a superare Sirigu (88'). - (PRIMAPRESS)