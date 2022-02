Anticipo Serie A: il Genoa blocca la Roma all’Olimpico (0-0). Espulsione di Ostigard al 69’

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Roma non passa contro il Genoa. Gli ospiti partono bene e mettono in difficoltà i giallorossi, non brillanti nel primo quarto di gara. Poi la Roma cresce, Mkhitaryan e Oliveira non con- cretizzano buone chance. Nella ripresa Smalling alza di pochissimo la mira di testa,Zaniolo sciupa malamente l'ottimo assist di El Shaarawy. Provvidenziale Ostigard su Abraham.Ma al 69' il norvegese si fa espellere per fallo su Afena Gyan lanciato a rete.Recupero convulso. Gol tolto dal Var a Zaniolo per fallo di Abraham, l'azzurro è poi espulso. - (PRIMAPRESS)