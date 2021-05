Anticipo Serie A: il Crotone vince 2-1 con il Verona e si toglie la maglia nera di fondo classifica

(PRIMAPRESS) - CROTONE - Il Crotone vince il posticipo del 36° turno e lascia l'ultimo posto della classifica al Parma. Svarione di Gunter, Simy serve Ounas e al 2' i calabresi sono già in vantaggio Ancora il francoalgerino pericoloso, Pandur respinge. Poi è Cordaz a fare la parata-copertina sulla schiacciata di testa di Dawidowicz. Il Verona prende il comando delle operazioni, ma viene bucato al 75' dal rapido contropiede rifinito da Ounas per Messias, preciso all'appuntamento a centroarea. All'87' autogol di Molina per anticipare Barak. - (PRIMAPRESS)