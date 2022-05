Anticipo Serie A: all’Olimpico la Roma bloccata sull’1 a 1 dal Venezia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Anticipo Serie A. Roma-Venezia 1-1. La Roma fermata dai legni, in un pari col Venezia. Appena 36" e Okereke è pronto a deviare di testa in rete il cross di Aramu. Roma si mette all'inseguimento. Pellegrini, su punizione, colpisce la traversa (19'). Al 32' sciocchezza di Kiyine che rifila un calcio a Pellegrini a palla lontana: rosso. La pressione giallorossa aumenta. Traversa pure di Cristante (52') e di nuovo di Pellegrino su punizione (58'). Maenepaa in cattedra,mura Pellegrini ma Shomurodov insacca il tap-in. Altra traversa,stavolta Zalewski (89'), Roma sfortunata. - (PRIMAPRESS)