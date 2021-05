Anticipi Serie A: il super score del Milan a Torino (0-7) e la Juve vince con il Sassuolo (3-1)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Anticipi Serie A: nella lotta per la Champions, successi per Milan ( 7-0 in casa del Torino), Atalanta (2-0 al Benevento) e Juve (3-1 al Sassuolo). NAPOLI-UDINESE (martedì) 5-1 CAGLIARI-FIORENTINA 0-0 ATALANTA-BENEVENTO 2-0 BOLOGNA-GENOA 0-2 INTER-ROMA 3-1 LAZIO-PARMA 1-0 SAMPDORIA-SPEZIA 2-2 SASSUOLO-JUVENTUS 1-3 TORINO-MILAN 0-7 CROTONE-HELLAS VERONA che si gioca giovedì. - (PRIMAPRESS)