Annual Awards Ceremony: a Torino la consegna delle bandiere di Aces Europe ai Comuni dello sport

(PRIMAPRESS) - TORINO - Si terrà Lunedì 21 marzo 2022 presso la Reggia di Venaria Reale, in Piazza della Repubblica 4 a Torino (ore 10,30), la cerimonia dell'Annual Awards Ceremony di Aces Europe che premia i Municipi europei con i titoli di European Capital/City/Town/Community/Island/Region of Sport con la consegna delle Bandiere ufficiali ACES Europe. La Cerimonia sarà ospitata dalla Regione Piemonte, prima Regione italiana a ottenere il titolo di European Region of Sport 2022.

Le Bandiere riconoscimento del titolo saranno consegnate dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dall'Assessore allo Sport, Fabrizio Ricca e dal Presidente di Aces Europe, GianFrancesco Lupattelli, alle seguenti amministrazioni:

- European Region of Sport 2022: Regione Piemonte

- European City of Sport 2022: L’Aquila, Macerata, Sesto San Giovanni, Treviso

- European Town of Sport 2022: Castiglione del Lago, Recco e Sabaudia

- European Community of Sport 2022: Costa degli Etruschi (formata dai Comuni di San Vincenzo, Cecina e Rosignano Marittimo). - (PRIMAPRESS)