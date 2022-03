America’s Cup: sarà Barcellona la sede della 37ª edizione della F1 della vela

(PRIMAPRESS) - BARCELLONAospitere la, che si terrà a settembre e ottobre del 2024. L’annuncio arriva dae dal, che hanno scelto Barcellona, scelta per quel misto di storia e modernità della città spagnola.“Barcellona è davvero una delle città più famose al mondo – sottolinea, Ceo dell’America’s Cup Defender Emirates Team New Zealand – e quindi avere la possibilità di ospitare l’evento velico più famoso al mondo è estremamente eccitante. In qualità didell’America’s Cup – spiega Dalton – abbiamo sempre sentito la responsabilità di far crescere l’evento, il pubblico e lo sport della vela su scala globale. Sicuramente il fatto che ad ospitarlo sia una città importante come Barcellona, ci consentirà di dare un ulteriore impulso alla crescita intrapresa sulla scena sportiva mondiale”. Barcellona è una città leader in termini di sostenibilità e ha l’ambizione di diventare la capitale digitale e tecnologica d’Europa. A renderla particolarmente adatta ad ospitare l’America’s Cup sono anche leper le regate e per l’accoglienza di appassionati e media, nonché l’intensità del vento che durante il periodo di gara, ovvero settembre e ottobre, soffia mediamente ad una velocità compresa. “ - (PRIMAPRESS)