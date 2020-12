America's Cup: nelle world series New Zeland batte Luna Rossa-Prada che si difende bene

(PRIMAPRESS) - ROMA - Esordio a mezza corsa per Luna Rossa-Prada in Coppa America, l’attesa gara velica per le F1 del mare. Le 4 regate del primo giorno della America’s Cup World Series sul mare piatto del Golfo di Hauraki, nel nord della Nuova Zelanda, hanno dato spettacolo con un vento tra i 15 e i 18 nodi. La prima sfida tra Luna Rossa e Team New Zealand va ai padroni di casa Il programma ha visto il match di apertura scontrarsi Team New Zealand e gli sfidanti di Luna Rossa. Per gli italiani quindi subito la sfida più difficile. Il pre-partenza è stato subito molto tirato. Il vento era ruotato particolarmente a sinistra e New Zealand ha preso di forza quella parte della linea. Luna Rossa però ha risposto mettendo in difficoltà il defender, “spingendolo” in maniera aggressiva verso la linea per poi virare e partire sulle mure opposte, con New Zealand che ha dovuto faticare per tagliare la finish line. - (PRIMAPRESS)