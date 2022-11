Albania-Italia 1-3. Inizio fulminante per Bairami &Co ma Di Lorenzo e la doppietta di Grifo assicurano la vittoria

(PRIMAPRESS) - TIBLISI (ALBANIA) - All'Air Albania Stadium gli azzurri battono l’undici di capitan Berisha per 3 a1. Una partita spigolosa iniziata con il vantaggio dei padroni di casa grazie al gol di Bairami. Paura per Tonali, uscito in barella e che dovrà fare ricorso ad una tac di controllo. Grifo pareggia i conti e torna a trovare la via della porta con un destro imprendibile che mette fuori uso Berisha. Ma in mezzo c’è il gol di Di Lorenzo. Mancini: “Abbiamo cambiato un pò il sistema è andata bene e poi i ragazzi hanno fatto veramente bene”. - (PRIMAPRESS)