Al Napoli il derby con la Salernitana, i partenopei battono i granata 1-0 all'Arechi

il gol vittoria di Zielinski

(PRIMAPRESS) - SALERNO - Il Napoli vince una partita "sporca", molto fisica, e torna così in solitaria in vetta alla classifica della serie A con 31 punti, in attesa di Roma-Milan delle 20,45. Un successo comunque sofferto nel derby campano dell'Arechi: Salernitana ko 0-1. I granata comunque non sfigurano e fermano il Napoli per 45 minuti. Poi non possono niente nel secondo, ma al termine del match vanno anche vicini al pareggio. Si vede il lavoro di Colantuono differente da quello di Castori soprattutto in difesa. Osimhen out, Insigne in panchine e 1° tempo non brillante dei partenopei: Zielinski spreca da pochi passi (unica vera occasione), Lozano manca la porta di testa. I granata,aggressivi e ordinati,tengono bene il campo. Al 61' Napoli avanti: traversa Petagna, l'azione prosegue e Zielinski fa centro.Poi due rossi,col Var, a Kastanos (69') e Koulibaly (77'). All' 81' punizione Ribery, Di Lorenzo sulla linea gli nega il pari.

IL TABELLINO



SALERNITANA-NAPOLI 0-1

Salernitana (4-3-1-2): Belec 5,5; Zortea 6, Strandberg 6, Gyomber 6, Ranieri 6 (43' st Gagliolo sv); Schiavone 6 (43' st Djuric sv), Di Tacchio 5,5, Kastanos 4; Ribery 6,5; Bonazzoli 5,5 (26' st Obi 5,5), Gondo 5 (19' st Simy 6). A disp.: Fiorillo, Russo, Jaroszynski, Veseli, Aya, Kechrida, Delli Carri, Vergani. All.: Colantuono 6

Napoli (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 5,5, Koulibaly 5,5, Mario Rui 6; Anguissa 6, Fabian Ruiz 6, Zielinski 6,5 (50' st Zanoli sv); Politano 5,5 (35' st Juan Jesus sv), Mertens 5 (15' st Petagna 6), Lozano 5 (15' st Elmas 6,5). A disp.: Meret, Marfella, Ghoulam, Demme, Lobotka, Insigne. All.: Spalletti 6

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 16' st Zielinski (N)

Ammoniti: Anguissa (N), Mario Rui (N)

Espulsi: Al 24' st Kastanos (S) per un duro fallo su Anguissa. Al 32' st Koulibaly (N) per fallo da ultimo uomo su Simy

Note: - - (PRIMAPRESS)