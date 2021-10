A Rende il premio assegnato da Aces Italia per la prima edizione dei Video Awards 2021 “Sport e Society”

(PRIMAPRESS) - MACERATA - Il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore allo Sport, Riccardo Sacchi, hanno aperto questa mattina allo Sferisterio di Macerata la cerimonia degli Aces Video Awards 2021 promosso dalla delegazione Italia della Federazione delle Capitali Europee dello Sport. Il format di Aces, in collaborazione con Pindaro e Overtime, ha premiato i migliori video di promozione dello sport prodotti dalle città nominate e candidate ai riconoscimenti Aces. Questa prima edizione ha visto in concorso 19 video realizzati da città, comunità e Regioni: Bursto Arsizio, Castano Primo, Catanzaro, Cernusco sul Naviglio, Codogno, Fondi, Genova, Grottaglie, Macerata, Marcon, Monte di Procida, Motta di Livenza, Regione Piemonte, Rende, Sabaudia, Schio, Spinea, Valdichiana Senese, Valle del Monte Bianco. Il Premio assoluto Video Award Aces 2021 è andato al Comune di Rende (CS), i 6 premi speciali di categoria sono stati assegnati a: Regione Piemonte “Creatività Progetto”, ex equo per Comunità Valdichiana Senese è Castano Primo (Innovazione Messaggio), Monte di Procida (Contesto territorio), ex equo Comunità delle Valli del Monte Bianco e Motta di Livenza (Promozione dei Valori Sport), Schio (Attinenza Valori Sport), Macerata (Impatto Emozionale). Nel corso della giornata ospitata nella Sala Cesanelli dell’Arena Sferisterio, gli interventi del Presidente di Aces Italia, Vincenzo Lupattelli, del vice Luigi Ciaralli, della Dirigente di Sport e Salute per il Territorio e la Scuola, Teresa Zompetti, di Chiara Spinato per Sport City, del presidente Coni Marche, Fabio Luna, del presidente di Ussi Marche, Andrea Carloni ed i contributi da remoto dell’Olimpionica e Dirigente Sportiva, Manuela Di Centa, del Segretario Generale di Aces Europa, Hugo Alonso e del Responsabile Cinema e Sport di Aces Italia, Enrico Cimaschi. - (PRIMAPRESS)