Vertenza Juve: chiesto l’anticipo di udienza davanti al Tribunale federale per il patteggiamento

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per il secondo filone di indagine, quello relativo alle manovre stipendi, gli scambi con altre società e i 'particolari' rapporti con gli agenti, la Juventus chiede alla Figc di anticipare l'udienza per il dibattito davanti al Tribunale federale. L'udienza era stata prevista per il 15 giugno, troppo in là per consentire al vertice bianconero di guardare al riassetto della società. Tramite il Chief Football Officier, Calvo e il presidente Ferrero la Juve ha deciso per il patteggiamento e mettere una pietra tombale su riflessi che potrebbero influenzare anche il prossimo campionato. Alla Juve è stata inflitta una multa di poco più di 718mila euro. - (PRIMAPRESS)