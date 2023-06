Vela: domani a Porto Cervo lo start del The Nations Trophy-Swan One Design

PORTO CERVO - Domanii nelle acque di Porto Cervo lo dello Yacht Club Costa Smeralda darà lo start al The Nations Trophy – Swan One Design, regata organizzata in collaborazione con ClubSwan Racing riservata alle classi monotipo del cantiere Nautor, i ClubSwan 50, ClubSwan 42 e ClubSwan 36. Le prove in mare si svolgeranno dal 21 giugno al 24, quando The Nations Trophy si concluderà con la premiazione in piazza Azzurra. Sono 29 gli yachts in gara con velisti provenienti da 24 nazioni, che regateranno separatamente nelle tre classi monotipo. Si tratta di un evento a cadenza biennale ed è il più importante per le flotte ClubSwan, perché The Nations Trophy verrà assegnato alla nazione che avrà ottenuto il miglior risultato complessivo dei suoi due migliori rappresentanti. Questo punteggio sarà inoltre valido per la stagione 2023 del circuito The Nations League. Verranno inoltre premiati i podi dell’evento per ogni singola classe.