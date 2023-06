UEFA National League: l’Italia cede la finalissima alla Spagna. Domenica finalina con l’Olanda

(PRIMAPRESS) - OLANDA - Con Italia-Spagna (1-2), la nazionale azzurra cede la finalissima di UEFA Nations League agli iberici. Per la squadra di Mancini ora si tratta di disputare la finalina contro l'Olanda domenica. Al 'Twente Stadium' di Enschede non è bastato il ritmo cercato di impostare al match. Bonucci perde palla,Yeremi Pino fulmina Donnarumma (3'). Reazione azzurra. Su cross di Zaniolo,braccio di Le Normand, dal dischietto Immobile pa- reggia (11').Gol di Frattesi annullato dal Var per fuorigioco. Ripresa. Donnarumma smanetta un pallone su Merino. Unai Simon nega il gol a Frattesi. All'88' la beffa Joselu appena entrato condanna l'Italia. - (PRIMAPRESS)