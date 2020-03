Uefa: la riunione in videoconferenza con l'Eca decide per il rinvio dei campionati al 2021

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da ipotesi a certezza: l’Uefa rinvia i campionati al 2021. La riunione in video conferenza con l’Eca, l’associazione dei club europei, con le Leghe e con i rappresentanti delle Federazioni ha portato a questa decisione con l’annuncio ufficiale arrivato nel pomeriggio, durante la riunione dell’esecutivo di Nyon. In realtà questa era l’unica soluzione per potere permettere la conclusione dei vari campionati nazionali e delle competizioni europee sospese per il dilagare del Covid-19 in tutto il Continente e nel Mondo. - (PRIMAPRESS)