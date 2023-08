Tennis: all’ATP Toronto è Jannik Sinner il trionfatore e conquista un Master 1000 battendo De Minaur

(PRIMAPRESS) - TORONTO - Jannik Sinner è campione di un Masters 1000. A Toronto l’altoatesino batte per la quinta volta in carriera Alex De Minaur, 6-4 6-1 e sale al numero 6 del ranking mondiale eguagliando la miglior classifica di Matteo Berrettini che ci era arrivato nel 2021, l’anno della finale di Wimbledon. La Race per le Finals, quella che indica il rendimento della stagione, invece, dice numero 4 subito dietro i tre campioni Slam, Djokovic, Alcaraz e Medvedev. Questa vittoria può considerarsi un regalo che il tennista ha fatto a se stesso per i 22 anni che compirà mercoledì. Un risultato questo che mette a tacere le tante critiche sulla mancanza di risultati di rilievo. Il 2023 è stato un anno crescita lenta ma progressiva con 2 finali 1000. - (PRIMAPRESS)