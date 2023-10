Tennis: a Pechino Jannik Sinner batte il numero 1 Carlos Alcaraz. Domani finale con Medvedev

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Il successo di Jannik Sinner nella semifinale di Pechino porta il tennista italiano ad assicurarsi il quarto posto nella classifica Atp. E' il miglior risultato per un tennista italiano: eguagliata la posizione di Adriano Panatta nel 1976. Il tennista altoatesino, 22 anni, ha battuto in due set, 7-6 6-1, Carlos Alcaraz, numero 1 del tabellone del torneo cinese. Sinner in finale affronterà domani il rosso Daniil Medvedev, testa di serie n.2. - (PRIMAPRESS)