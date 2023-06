Sport bike: a Primiero in Trentino torna il Pump Track Championship sul tracciato di Siror

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Torna a Primiero l’Italian Pump Track Championship, seconda edizione del campionato italiano di pump track, la disciplina sportiva in bicicletta che prevede l'assenza di pedalata ma un movimento di "pompaggio" per saltare dossi.

Sabato 10 e domenica 11 giugno sul tracciato di Siror, i migliori bikers nazionali torneranno a sfidarsi nella classica gara di velocità e in diverse prove di abilità.

L’evento, patrocinato dalla Federazione Ciclistica Italiana e organizzato con il prezioso supporto di Primiero Bike, rappresenta la seconda tappa di un calendario che porterà gli atleti iscritti a sfidarsi poi sui tracciati di Tavagnasco, Menaggio e Cucciago.

Si comincia sabato 10 giugno con le prove libere dalle 15 alle 18, per saggiare al meglio il tracciato e conoscerne ogni suo dettaglio. Dalle 18 spazio poi al contest che vedrà i partecipanti sfidarsi in diverse prove di abilità (manual, bunny hop e best trick), sempre molto spettacolare da vedere anche per chi non è esperto della disciplina, con atleti capaci di volare oltre i due metri d’altezza con le loro piccole bici.

Domenica 11 giugno, dopo le consuete prove ufficiali dalle 8.30 alle 10, via alla gara che decreterà il migliore tra i 32 Top Uomini e la migliore tra le 8 Top Donne. Nel pomeriggio, dalle 14, le premiazioni finali di una due giorni di festa allietata anche da street food&beer, allestiti in prossimità del tracciato.

