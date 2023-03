Sorteggi Champions: è derby Milan-Napoli. L'Inter trova il Benfica

foto di Vincenzo Di Monda

(PRIMAPRESS) - NYON - Ci sarà il derby tutto italiano Milan-Napoli nei quarti di finale di Champions League. L'urna all'Inter sono toccati i portoghesi del Benfica. Dunque i sorteggi di Nyon hanno emesso il proprio verdetto disegnando il cammino delle otto squadre rimaste in corsa fino alla fine di Istanbul. Derby italiano tra il Milan di Pioli e il Napoli di Spalletti, con la gara di ritorno che verrà disputata al Maradona. L'Inter di Inzaghi invece se la vedrà con il Benfica giocando l'andata in Portogallo. In caso di passaggio del turno dei nerazzurri ci sarà un derby tricolore anche in semifinale. Interessante lo scontro tra Manchester City e Bayern di Monaco.



IL TABELLONE DEI QUARTI



Sfida 1: Real Madrid vs Chelsea

Sfida 2: Benfica vs Inter

Sfida 3: Manchester City vs Bayern Monaco

Sfida 4: Milan vs Napoli



L'ACCOPPIAMENTO IN SEMIFINALE

Sfida 4 vs Sfida 2

Sfida 1 vs Sfida 3



LE DATE

Quarti di finale: andata 11-12 aprile, ritorno 18-19 aprile.

Semifinali: andata 9-10 maggio, ritorno 16-17 maggio.

Finale: 10 giugno a Istanbul - (PRIMAPRESS)