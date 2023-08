Serie A, la prima giornata del campionato mette in evidenza la Juve

(PRIMAPRESS) - ROMA - La prima giornata di Serie A di calcio inizia a fare il punto sulle forze in campo. La Juve bene, cade Lazio La Juventus c'è, la Lazio no. I bianco- neri passano a Udine con un perentorio 0-3, mentre la squadra di Sarri si fa rimontare a Lecce,uscendo sconfitta 2-1 Alla 'Dacia Arena' Chiesa mette la partita in discesa dopo 2' con un destro secco.Raddoppia Vlahovic su rigore (20' mani Ebosele), tris di Rabiot in finale di primo tempo (48'). Cade la Lazio,seconda lo scorso anno. Immobile capitalizza un assist di Luis Alberto. Il bomber biancoceleste colpisce anche una traversa ma nel finale Almqvist (85') e Di Francesco (87') ribaltano il risultato. - (PRIMAPRESS)