Serie A: l’addio al massimo campionato della Samp retrocessa in B. La salvezza dell’Empoli

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Si respira aria di profonda tristezza all'indomani della sconfitta della Sampdoria con l'Udinese per 2-0. I liguri sono matematicamente in serie B. Una retrocessione che avviene con quattro giornate di anticipo perchè nell' altro posticipo del 34° turno, l'Empoli ha superato 2-1 la Salernitana e vede ormai la salvezza. A Udine tutto nel primo tempo: al 9' sblocca la gara Pereyra (tocco morbido) al 34', ecco il raddoppio di Masina con un colpo di testa. Per la Samp, palo di Gabbiadini al 58'. Al Castellani, dop- pio vantaggio Empoli con Cambiaghi (38') e Caputo (63'). Solo all'85'. il gol di Piatek che anima il finale. - (PRIMAPRESS)