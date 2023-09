Serie A: Juventus torna a vincere battendo il Lecce 1-0 con Milik che insacca di testa

(PRIMAPRESS) - TORINO - Serie A: la Juventus riesce a ritrovare se stessa con il Lecce vincendo 1-0. I bianconeri tornano a vincere dopo il brutto ko in casa del Sassuolo. Allo Stadium, il Lecce perde l'imbattibilità sconfitto 1-0. Bianconeri provvisoria- mente secondi a 13 punti, salentini scavalcati, fermi a 11. Primo tempo su ritmi blandi. Incertezza di Falcone su cross di McKennie,rimedia Pongracic. Chance per Chiesa ma il suo mancini sfiora il palo. Ripresa. Al 57' la Juve passa: McKennie per Rabiot che di testa la mette sull'altro palo dove Milik si fa trovare pronto a insaccare. Il Lecce non riesce a reagire. - (PRIMAPRESS)