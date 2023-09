Serie A: il Napoli si ritrova e piazza un poker all'Udinese 4-1

foto di Vincenzo Di Monda Il goal di Osimhen

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Riecco finalmente in campo il Napoli campione d'Italia e che l'anno scorso aveva incantato per gioco e determinazione. Tutti i problemi visti fino al match contro il Bologna, questa sera sono improvvisamente scomparsi. Un Napoli bello da vedere, determinato, con tutti i suoi uomini in palla e con uno straordinario Kvara. Alla fine il 4-1 con cui la squadra di Garcia ha superato l'Udiense al Maradona sta anche stretto come risultato ai partenopei. Il Napoli inizia subito con il piglio giusto e trova subito due reti nel primo tempo grazie a un rigore trasformato da Zielinski e al gol di Osimhen che ritrova il sorriso dopo una settimana particolarmente difficile. Osimhen applauditissimo. Apre il rigore di Zielinski (19'),Osimhen liberato da Politano raddoppia (39'). Fa centro anche Kvaratskhelia (74') con un elegante pallonetto il migliore in campo (che ritrova il gol che mancava da marzo) . Nel finale accorcia Samardzic (80'), cala il poker Simeone (81'). La vittoria permette al Napoli di scalare posizioni e portarsi a 11 punti in classifica. Crisi nera per l'Udinese che resta a quota 3.

IL TABELLINO

Napoli-Udinese 4-1

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6,5, Ostigard 6, Natan 6,5, Mario Rui 6; Anguissa 6,5 (37' st' Raspadori sv), Lobotka 6,5, Zielinski 7 (26' st' Cajuste 6); Politano 6,5 (18' st' Lindstrom 6), Osimhen 7 (18' st' Simeone 6,5), Kvaratskhelia 7,5 (38' st' Elmas sv). A disp.: Contini, Idasiak, Demme, Olivera, Zerbin, Aviano, Zanoli, Gaetano. All. Garcia

Udinese (3-5-2): Silvestri 5,5; Perez 5, Bijol 5,5, Kristensen 5; Ebosele 5,5 (14 st' Ferreira 5,5), Payero 5, Walace 5 (14 st' Samardzic 6,5), Lovric 6 (27' st' Pereyra 5,5), Kamara 5 (27' st' Zemura 5,5); Thauvin 5 (14 st' Success 5,5), Lucca 4,5. A disp.: Okoye, Malusà, Guessand, Zarraga, Akè, Tikvic, Camara, Pafundi. All. Sottil

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 19' rig. Zielinski (N), 39' Osimhen (N), 29' st Kvaratskhelia (N), 36' st' Samardzic (U), 37' st' Simeone (N)

Ammoniti: Perez (U)

Espulsi: -

Note: recuperi 3'+3' - (PRIMAPRESS)