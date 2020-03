Rugby: sarà rinviato il match del Sei Nazioni, Italia-Inghilterra programmato all’Olimpico di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il rinvio di Italia-Inghilterra è ufficiale. Il match del Sei Nazioni è in programma per sabato 14 marzo allo stadio Olimpico di Roma ma dopo le anticipazioni della stampa britannica, come conseguenza del decreto del governo (porte chiuse per lo sport fino al 3 aprile) per l'emergenza coronavirus, è arrivata anche la conferma della Fir. Per la partita era previsto il tutto esaurito. La Fir:"C'è l'intenzione di trovare un'altra data". In precedenza era stato rinviato anche il match fra Irlanda e Italia in programma sabato 7 marzo a Dublino. - (PRIMAPRESS)