Rally Targa Florio: alla partenza il pilota romano Michael Rendina su Peugeot 208

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Motori caldi per questo weekend per la 107^ Targa Florio - Rally internazionale di Sicilia, terzo round del Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici e seconda uscita per il pilota romano Michael Rendina al volante della Peugeot 208 Rally4 gestita da Sportec Engineering per i colori della Scuderia Gass Racing. In equipaggio il copilota Mario Pizzuti. Nonostante tutte queste conferme, si tratterà per lui di un esordio assoluto sulle prove speciali mitiche della Targa che hanno rappresentato e rappresentano la storia della disciplina in Italia.

Il programma della gara sarà come di consueto distribuito tra venerdì e sabato. Venerdì mattina i piloti affronteranno lo shakedown per poi spostarsi a Palermo per la cerimonia di partenza in Piazza Parlamento alle 16:00. Alle 18:10 sarà tempo di accendere il “bang” e cimentarsi nella prima prova speciale, la “Nino Vaccarella”, Power Stage di apertura di 2,2 chilometri.

La gara vera e propria si dipanerà nella giornata di sabato con altre otto speciali. “Targa” di 10,90 chilometri e “Cefalù” di 13,90 chilometri si ripeteranno per due volte. “Lascari-Gratteri” di 11,55 chilometri si ripeterà invece per tre volte mentre la “Vincenzo Florio” una sola volta, pur essendo una versione accorciata della PS “Targa”. L’arrivo è in programma dalle 19:00 al Belvedere di Termini Imerese, mentre il parco assistenza sarà allestito al Targa Florio Village sul porto di Termini Imerese. - (PRIMAPRESS)