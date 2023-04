Quarti Europa League: la Juventus si aggiudica il primo round con lo Sporting Lisbona (1-0)

(PRIMAPRESS) - TORINO - Nel primo match per i Quarti di finale di Europa League la Juventus supera 1-0 lo Sporting Lisbona a Torino. La squadra di Allegri soffre nel primo tempo, rischiando in diverse occasioni, poi nella ripresa trovano il giusto ritmo fino al 73', quando a sbloccare il match è Federico Gatti, che segna da due passi il suo primo gol in bianconero approfittando anche di un errore del portiere avversario Adan. Nel finale sale in cattedra Perin, con un doppio intervento strepitoso nei minuti di recupero che salva i suoi e consente alla squadra di presentarsi in vantaggio al match di ritorno, in programma tra sette giorni a Lisbona. - (PRIMAPRESS)