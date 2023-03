Quarti di finale Champions League: domani il sorteggio a Nyon. La possibilità dei derby italiani

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con l’autorevole vittoria di ieri sera per 3 a 0 del Napoli sui tedeschi dell’Eintracht, ecco delineato il quadro completo delle squadre qualificate ai quarti di finale con le tre italiane: Inter, Milan e Napoli. Ma quali saranno i possibili accoppiamenti e i criteri del sorteggio che verrà effettuato domani venerdì 17 marzo alle 12 da Nyon. Non ci sono più vincoli di tipo territoriale e, quindi, sarà possibile anche un derby tra squadre italiane.

Insieme al Napoli, Milan ed Inter (situazione che non accadeva dal 2006) ci sarà il Real Madrid che ha avuto la meglio sul Liverpool,

Bayern, Benfica, Chelsea e Manchester City. Questo, dunque, il cartellone delle squadre qualificate ai quarti di finale di UEFA Champions League fino alla finale dell'Atatürk di Istanbul del 10 giugno. - (PRIMAPRESS)