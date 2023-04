Quarti Champions: l’Inter vola in semifinale con il 3-3 al Benfica. Ora è derby con il Milan

(PRIMAPRESS) - MILANO - Champions, quarti: il match Inter-Benfica finisce 3-3 e i neroazzurri vanno in semifinale grazie al successo a Lisbona 2-0. Sarà, dunque, derby col Milan. E' Barella, con una percussione conclu- sa da sinistro a giro,a mettere la gara in discesa al 14'. Al 38', però, Rafa è libero di crossare da sinistra per la testa di un solitario Aursnes. All'intervallo è 1-1, col tempo che gioca a favore dei nerazzurri. A inizio ripresa i lusitani all'attacco ma poi Dimarco serve Lautaro per il nuovo vantaggio (65'). Correa replica (78'), ma il finale è del Benfica: palo di Neres (84'), poi reti di A.Silva (86') e Musa (95'). - (PRIMAPRESS)