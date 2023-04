Posticipo Serie A: l’Empoli vince di misura sul Lecce (1-0) con un rigore di Caputo

(PRIMAPRESS) - EMPOLI - Posticipo Serie A. Successo di misura dei toscani dell'Empoli sul Lecce (1-0) che salgono a +12 sulla zona retrocessione. Inizio sprint degli ospiti, che pressano alto e impediscono la manovra ai toscani. I padroni di casa salgono di tono nella seconda metà del primo tempo e diventano insidiosi nella ripresa. Spunto interessante di Baldanzi, che però conclude debolmente. Hjulmand ingenuo su Parisi entrato in area,Capu- to va sul dischetto e trasforma (62'). Falcone decisivo sulla zuccata di Piccoli e sula seguente infilata di Baldanzi. Lecce però non è stato mai davvero pericoloso. - (PRIMAPRESS)