Palio di Siena: La Selva vince la 40ª edizione della storica rievocazione. Per Titta è la quinta vittoria

(PRIMAPRESS) - SIENA - La Contrada della Selva vince l'edizione 2023 del Palio di Siena. Lo vince con Tittia in testa sin dalla partenza. Per il fantino è la quinta volta consecutiva. Un record assoluto. Per Tittia è il decimo successo in carriera. Per la Selva è la 40esima vittoria nella storia del Palio. Giovanni Atzeni, detto Tittia, ha condotto dall'inizio alla fine con dietro la Torre. Alla Selva va dunque il drappellone realizzato dall'artista Roberto Di Jullo. - (PRIMAPRESS)