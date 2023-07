Nuoto: al via i mondiali in vasca in Giappone. Ecco le batterie degli italiani per replicare i risultati di Budapest

(PRIMAPRESS) - GIAPPONE - I Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023, in Giappone inizieranno con le competizioni in vasca oggi domenica 23 luglio. L'Italia guidata dal direttore tecnico Cesare Butini punta a replicare il risultato dei Mondiali di Budapest, chiusi con 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi. "E' difficile ripetersi: possiamo raccogliere un numero di medaglie congruo al nostro movimento, ma garantisco certamente il massimo impegno degli atleti e di tutto lo staff", le parole di Butini. Si parte con le prime batterie, dalle 3.30 del mattino in Italia, con i primi azzurri in gara. Ecco chi ci sarà degli italiani nelle batterie.

Batterie 200 misti femminili - Sara Franceschi, Batterie 400 stile libero maschili - Marco De Tullio; Matteo Ciampi, Batterie 100 farfalla femminili - Ilaria Bianchi, Batterie 50 farfalla maschili - Thomas Ceccon; Piero Codia, Batterie 400 stile libero femminili - Nessuna italiana, Batterie 100 rana maschili - Nicolò Martinenghi; Federico Poggio. Batterie 400 misti maschili - Alberto Razzetti, 4x100 stile libero femminile, 4x100 stile libero maschile. - (PRIMAPRESS)