NBA: Rudy Gobert degli Utah Jazz è positivo al coronavirus e il campionato si ferma

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Il francese Rudy Gobert, il “centro” degli Utah Jazz è risultato positivo al coronavirus. L’NBA sospende la stagione 2019/2020. E’ una decisione senza precedenti per il campionato più spettacolare della pallacanestro mondiale. La lega ha deciso di porre fine temporaneamente alle partite, dopo aver appreso il risultato del test di “The Stifle Tower”. Già le partite in programma oggi 12 marzo verranno cancellate.

"La stagione viene quindi sospesa fino a data da destinarsi. L'NBA utilizzerà questa interruzione per comprendere quali siano i prossimi passi da prendere in relazione alla pandemia del coronavirus". - (PRIMAPRESS)