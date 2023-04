Napoli-Verona 0-0: i partenopei non riescono a scardinare la difesa scaligera

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - La buona notizia per il Napoli è il ritorno in campo di Osimhen e sugli spalti del Maradona del tifo, quello vero. La brutta notizia per Spalletti è che rallenta di poco la corsa verso il terzo scudetto dei partenopei. Il Napoli rimaneggiato è subito al comando delle operazioni fino alla trequarti, ma la difesa gialloblù non vacilla. Poche emozioni, si fa notare Lasagna con un tiro dalla distanza che Meret addomestica. Il Verona osa qualche iniziativa nella ripresa. Raspadori non inquadra la porta sul cross di Di Lorenzo. Spalletti prova l' assalto finale con i titolari: dentro Kvaratskhelia, Zielinski, Osimehen. Il nigeriano centra la traversa (82') con un poderoso destro. Al 91' Ngonge spreca il contropiede del colpaccio. IL TABELLINO NAPOLI-VERONA 0-0 Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme (19' st Zielinski), Elmas (28' st Lobotka); Politano (39' st Zedadka), Raspadori (28' st Osimhen), Lozano (19' st Kvaratskhelia). A disp.: Marfella, Gollini, Rrahmani, Mario Rui, Ostigaard, Zerbin, Bereszinski. All.: Spalletti Verona (4-4-2): Montipò; Faraoni (25' st Terracciano), Dawidowicz, Hien, Ceccherini (20' st Coppola); Lasagna (42' st Ngonge), Tameze, Abildgaard, Depaoli; Duda (25' st Verdi), Gaich (20' st Djuric). A disp.: Berardi, Perilli, Braaf, Kallon, Cabal, Sulemana. All.: Zaffaroni Arbitro: La Penna Marcatori: Ammoniti: Ceccherini (V), Terracciano (V), Dawidowicz (V) Espulsi: Note: - (PRIMAPRESS)