Napoli: Spalletti “se al Maradona i nostri tifosi ripeteranno la contestazione, lascio la panchina e torno a casa”

MILANO - Luciano Spalletti rompe il silenzio sulle contestazioni che si sono verificate nelle ultime partite al Maradona ed in particolare in campionato contro il Milan. "È una roba inspiegabile quella che è accaduta con il Milan al Maradona. Stiamo per vincere dopo 33 anni uni scudetto e c'è nel tifo il tutto contro tutti", dice in conferenza stampa dopo il match a Sto arrivando! Siro l'allenatore dei partenopei e rincara la dose: "se dovesse capitare nuovamente e soprattutto martedì prossimo nella partita di ritorno con il Milan, lascio la panchina e me ne torno a casa. Non deve capitare più".