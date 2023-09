Napoli sconfitto dalla Lazio al “Maradona”. Sarri ingabbia Garcia

foto di Vincenzo Di Monda

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - La Lazio per il secondo anno consecutivo sbanca il Maradona più per demerito del Napoli quest'anno che per suo merito. Anche quest'anno la strategia di Sarri è chiara: aspettare il Napoli e colpirlo in contropiede o al primo errore della difesa. E purtroppo per il Napoli questa sera la mancanza in difesa di Kim si è fatta sentire, così come il nuovo ruolo affidato a Lobotka rende i Campioni d'Italia poco equilibrato. Nel primo tempo sono gli azzurri a fare il match, ma è Luis Alberto (30') a sbloccare la gara con un colpo di tacco su assist di Felipe Anderson. Magia a cui gli uomini di Garcia rispondono subito con un destro di Zielinski (32') leggermente deviato alle spalle di Provedel da Romagnoli. Nella ripresa poi ci pensa Kamada (52') a firmare la rete che decide il match dopo un'altra grande azione confezionata da Felipe Anderson e Luis Alberto. Nel secondo tempo annullati anche due gol ai biancocelesti con l'aiuto del Var per posizioni irregolari di Zaccagni. - (PRIMAPRESS)