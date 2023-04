Napoli-Salernitana 1-1: festa scudetto rimandata per i partenopei

Foto di Vincenzo Di Monda

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Festa rimandata solo di cinque giorni per il Napoli di Spalletti che non riesce a vincere al Maradona contro la Salernitana dopo essere andata meritatamente in vantaggio. Dopo il momentaneo 1-0 dei partenopei la Salernitana ci ha provato e grazie a Dia ha trovato un pari prezioso per la Salernitana ma che ha per ora rimandato la festa scudetto bianco-azzurra. Azzurri in costante pressione, compatti gli ospiti che però faticano a salire. Al 2' minaccioso di testa Osimhen, che ci riprova al 23'ma è fermato da Ochoa, reattivo anche sulla botta di Anguissa. Arriva da corner, al 62', la capocciata di Olivera che sblocca la partita.Elmas Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone vicinissimi al raddoppio, poi doccia gelata per lo splendido pari di Dia all'83'. Inutili i tentativi finali di raicciuffare in extremis la vittoria. - (PRIMAPRESS)