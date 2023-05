Napoli-Inter 3-1: i campioni d’Italia stendono i finalisti della Champions

Il goal di Anguissa dell’1-0 (foto di Vincenzo Di Monda)

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Napoli seppur in superiorità numerica per un tempo, vince e convince. Asfalta l'Inter per 90 minuti rinchiusa nella propria aerea è pericolosa solo nell'episodio del goal fortunoso di Lukaku. Lungo ma infruttuoso possesso palla per gli azzurri: Anguissa sfiora il vantaggio in girata, punizione larga di Zielinski. Unico tentativo degli ospiti con Lukaku (esterno fortunoso in rete), in 10 dal 41'per il rosso a Gagliardini. Ripresa.Onana salva su Di Lorenzo e Kvara, poi si piega sulla stoccata di Anguissa (67'). Raspadori spreca e all'82' Lukaku pareggia su assist Dimarco.Gran risposta Napoli:eurogol Di Lorenzo (85'),tris Gaetano (94') - (PRIMAPRESS)