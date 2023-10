Napoli horror: gioca male e perde meritatamente contro un'ottima Fiorentina. Al Maradona finisce 1-3 per i viola

foto di Vincenzo Di Monda Lo stupore di Garcia in campo stasera contro la Fiorentina

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Lezione di calcio dell'allenatore della Fiorentina Italiano al suo collega Garcia. Un Napoli messo per l'ennesima volta in campo male e che non ha capito nulla di ciò che andava fatto ha perso in modo nettocontro un'ottima Fiorentina. A questo si aggiungano gli errori imperdonabili di Meret nel primo tempo e di Oliveira nel secondo e la frittata è servita. La squadra che aveva fatto tremare chiunque l'anno scorso quest'anno è una lontana parente. Garcia non ha capito oggi la Fiorentina, ma probabilmente ancora non ha capito il Napoli. E non riesce a valorizzare i gioielli che gli sono stati messi a disposizione. Avvio scoppiettante.Osimhen salva sulla linea la rovesciata di Martinez Quarta. Di Lorenzo spara sopra la traversa.Passa la Viola: palo Martinez, tap in di Brekalo (7'). Pari azzurro di Osimhen su rigore (50' pt, fallo di Terracciano su retropassaggio di Parisi). Ripresa. Ikoné spacca il palo, Terracciano ferma Osimhen, poi Bonaventura per il sorpasso (63'), sigillo di Gonazalez (93'). Questa la cronaca della partita, nel mezzo dei cambi fatti da Garcia che davvero hanno lasciato sospresi tutti gli addetti ai lavori. Ma anche qualche giocatore, come Politano che all'uscita dal campo ha protestao con il suo allenatore. La Fiorentina stacca i partenopei salendo a 17 punti che valgono il quarto posto, Napoli fermo a 14.



IL TABELLINO

NAPOLI-FIORENTINA 1-3

Napoli (4-3-3): Meret 5; Di Lorenzo 6, Natan 6, Ostigard 5,5, Olivera 5; Anguissa 5,5 (32' Raspadori sv), Lobotka 5,5 (31' st' Gaetano sv), Zielinski 5 (31' st' Lindstrom sv); Politano 5,5 (12' st' Cajuste 5), Osimhen 6,5 (31' st' Simeone sv), Kvaratskhelia 5,5. A disp.: Contini, Idasiak, Demme, Mario Rui, Elmas, Zerbin, D'Avino, Zanoli. All: Garcia 5. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6,5; Kayode 6,5 (38' st' Ranieri sv), Milenkovic 6, Martinez Quarta 6, Parisi 5,5; Arthur 6 (38' st' Infantino sv), Duncan 6,5 (38' st' Mandragora sv); Ikoné 6,5 (44' st' Comuzzo sv), Bonaventura 7, Brekalo 7 (28' st' Nico Gonzalez 6,5); Nzola 6. A disp.: Martinelli, Vannucchi, Biraghi, Sottil, Maxime Lopez, Beltran, Barak, Amatucci, Kouame. All: Italiano 7. Arbitro: La Penna Marcatori: 7' Brekalo (F), 50' rig. Osimhen (N), 18' st' Bonaventura (F), 48' st' Nico Gonzalez (F) Ammoniti: Terracciano (F), Martinez Quarta (F), Bonaventura (F), Ranieri (F), Cajuste (N), Simeone (N) Espulsi: - Note: recuperi 5'+5' - (PRIMAPRESS)