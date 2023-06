Napoli: Garcia si presenta “Sono venuto per vincere”

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - “Parto dalle ambizioni, dal voler vincere tanti trofei qui a Napoli”. Sono le prime parole del neo allenatore del Napoli Rudi agarica, nel corso della presentazione odierna al Salone delle Feste del Museo di Capodimonte. Garcia è arrivato con il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis che ha subito spiegato “ ho chiamato Garcia perché l’anno prossimo vogliamo arrivare in finale di Champions e poi ce la giochiamo”. Garcia ha anche spiegato che gli interessa “è La Rosa e i giocatori. Quando inizieremo la preparazione si partirà da zero, perché senza lavoro non si ottengono grandi traguardi e devono dimenticare ciò che hanno fatto ma ricordare le vittorie dell’anno scorso per crescere ancora”. “Ho visto che la rosa è ampia - ha detto Garcia - è il presidente è ambizioso e mi affida una squadra di qualità. Partiremo subito a razzo”. - (PRIMAPRESS)