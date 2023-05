Napoli-Fiorentina 1-0: i campioni d’Italia festeggiano con una vittoria

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - I campioni d'Italia battono la Fiorentina 1-0 e rendono ancora più bella la festa dei 54 mila accorsi oggi allo stadio Maradona. In un clima di tripudio, con gli spalti che ritmano cori e improvvisano balletti, la squadra di Spalletti supera la Fiorentina 1-0. Grande entusiasmo per Paolo Sorrentino, il regista ha seguito il match a bordocampo. Partita che procede a strappi, quasi contagiata dall'atmosfera che si respira in tutta la città, e decisa dal rigore di Osimhen (72',atterrato Kvaratskhelia) dopo che lo stesso nigeriano aveva fallito un altro penalty (48'). Fischio finale ed al via la festa al Maradona. I calciatori sfilano intorno allo stadio ed i cori si fanno assordandosi. Napoli festeggia, Napoli incanta. - (PRIMAPRESS)