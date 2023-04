Moto Gp: sul circuito argentino la pioggia non ferma Marco Bezzecchi e vola davanti a Zarco e Marquez

(PRIMAPRESS) - ARGENTINA - Il circuito bagnato e le gomme rain dall'inizio alla fine per Marco Bezzecchi che si è aggiudicato il GP Argentina di MotoGP sulla pista di Termas de Rio Hondo, secondo appuntamento del Motomondiale 2023. Il pilota della VR46 ha conquistato il suo primo successo in MotoGP e si è portato al comando della classifica piloti nel Mondiale MotoGP. Sul podio Zarco e Alex Marquez. Caduta per Bagnaia che ha finito al 16º posto. - (PRIMAPRESS)