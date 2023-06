Moto Gp d’Olanda: vince Francesco Bagnaia davanti a Bazzecchi ed Espargarò. Giù per terra Miller, Zarco e Quartararo

(PRIMAPRESS) - OLANDA - Francesco Bagnaia trionfa ad Assen nel MotoGp d'Olanda e allunga nel Mondiale. Secondo Bezzecchi davanti ad Aleix Espargarò. Grande partenza di Binder, Bezzecchi e Marini in difficoltà (come nella Sprint di sabato). Bagnaia si piazza in scia al sudafricano e lo passa dopo pochi giri, stabilendo il ritmo di gara.Cadono Miller, poi Zarco e Quartararo, infine Vinales (tutto in 4 giri). Martin recupera fino al 5° posto.Binder e Bezzecchi duellano per il 2° posto, il riminese ha la meglio.Binder perde il podio per una penalizzazione. - (PRIMAPRESS)