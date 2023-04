Moto Gp Spagna: Pecco Bagnaia (Ducati) vince la sfida ruota a ruota con Binder (Ktm)

(PRIMAPRESS) - SPAGNA - Sul circuito spagnolo di Jerez-Angel Nieto, trionfa Pecco Bagnaia su Ducati con una gara condotta con determinazione e grande tecnica in una sfida a due con Binder su Ktm. A completare il podio l'altra Ktm con Miller. Come era accaduto ieri nella Sprint Race a Jerez de la Frontera (Spagna), sede del quarto round del Mondiale 2023 di MotoGP, anche il via del GP sul circuito andaluso è stato sospeso per un incidente. Tre i piloti coinvolti in curva-2: Fabio Quartararo (Yamaha), Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46 Racing Team) e Miguel Oliveira (Aprilia RNF) che ha riportato una frattura alla spalla. Nella classifica piloti: in testa Bagnaia, al secondo posto per Bezzecchi nonostante la caduta di oggi e Binder al terzo posto dopo la splendida prova di oggi. - (PRIMAPRESS)