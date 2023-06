Moto Gp: al Mugello l’imprendibile Pecco Bagnaia vince ancora. La tripletta Ducati

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Al Mugello,il weekend perfetto di Pecco Bagnaia: dopo la pole (con un record della pista) e la vittoria nella Sprint Race, ecco il trionfo in un Gp d'Italia che il campione iridato domina restando in testa dall'inizio alla fine.L'unico che prova (invano) a restare in scia al torinese è Jorge Martin, secondo al traguardo a completare una grande tripletta Ducati. Zarco, 3°, sfila il podio a Marini.Complice la brutta prova di Bezzecchi,soltanto 8°, Bagnaia rafforza la sua leadership in classifica mondiale. Caduti,senza danni, i fratelli Marquez. - (PRIMAPRESS)