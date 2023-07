Mondiali scherma: tempesta social dopo l’esclusione dell’atleta ucraina Kharlan per non aver salutato la Smirnova

(PRIMAPRESS) - MILANO - Infuria la polemica sui social dopo il caso della schermitrice ucraina Olga Kharlan che ai mondiali in corso a Milano non ha salutato l'avversaria russa Anna Smirnova. Il gesto è stato condannato dalla Federazione internazionale con la squalifica dal torneo dell'ucraina. Al termine dell'incontro di sciabola. Kharlan aveva rifiutato la stretta di mano, aveva offerto all'avversaria solo l'arma. L'arbitro a fine match aveva assegnato la vittoria alla Kharlan, ma i giudici, un'ora e mezzo dopo la fine della gara, hanno squalificato l'ucraina per violazione del codice di condotta internazionale della scherma. L'esclusione di Kharlan potrebbe portare a quella dell' intera squadra dell'Ucraina. - (PRIMAPRESS)